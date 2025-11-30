こんなに仲良しなのになぜ？「1カ月後に別れる」とわかっているカップルのカウントダウンが切ない【作者に聞く】
もともと仲の良かった先輩男子と後輩女子。先輩の卒業間近に晴れて付き合い始めた二人だが、タイトルの通りたった1ヵ月で別れを迎えてしまう――。
「淡々カップル漫画」シリーズをはじめ、オリジナルの創作漫画をWEB上で発表する御崎そらさん(@Sora_Misaki_)。『1カ月で別れるカップル』はX(旧Twitter)で発表されていた新作だ。破局の兆しが見えない中、予告された結末に向けてどう展開するかSNS上で注目を集めた。
告白から始まるのに「1カ月後に別れる」という題名が波乱を感じさせる本作。描こうと思ったきっかけと着想について御崎さんは、「『人目も憚らずイチャイチャしている二人ほど早く別れる』という定説というかミームというか、その部分から着想を得て本作は制作しました」と述懐。
本作の見せ方で意識した点については、現代のユーザーの傾向を分析した上での戦略があったという。
「最近のユーザーはネタバレありきで作品を読む傾向にあるらしく、それであれば結末は最初から周知してしまって『何故そうなってしまったのか』の途中経過を楽しませる作品にしようと思い、このスタイルを取り入れました。とにかく『こんなに仲良いのになんで別れちゃうの？』と思われるように、毎話の最後にある『別れるまで残り〇日』に違和感をいだくよう意識しました」(御崎さん)
■「デフォルメ化しても印象が崩れない」キャラ造形へのこだわり
1日の様子が4コマずつ描かれる構成については、「こんなに仲が良く微笑ましいカップルのやりとりの最後に『別れる』という悲観的な言葉があり、更にカウントダウンもされていく形式をとれば、単体のエピソードだけで消費されず続きも読んでもらえやすくなるだろうという考えから、こういった構成にしました」と、読者の興味を継続させる狙いを明かした。
キャラクター性については、「司は『目つきは悪いけど言葉遣いや仕草なんかがとても穏やか』、律は『見た目はかわいい女の子だけど言葉尻が強かったり、堂々とした立ち振る舞いができる』と言った風に、現実にいたらちょっとモテそうだな、という属性を入れました」と、キャラクターデザインにも若干のギャップを取り入れたという。
■「復縁する二人」も当初から構想されていた
電子書籍収録のラストでは別れることになった原因が描かれるだけでなく、今後の展開も予告されているが、当初から続編の構想はあったのか聞くと、「最初から『復縁する二人』も構想に入っていました。元々は司と律の復縁したさらにその先の話を作っていて、この二人のキャラを深堀りするために作っていたメモからできたのが本作になっています」と、本作が壮大な物語のプロローグであったことを明かした。
取材協力：御崎そら(@Sora_Misaki_)
