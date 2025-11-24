先週のアクセスランキング！１位は、今夜、罪の味を：大好きな彼に交際半年でフラレた女。未練がある女が、夜に足を運んだ場所
「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！
“今夜、罪の味を”に“アプリで出会った女性に、初デートで突然聞かれたコト”から“本質を知る男の腕に唯一無二の存在感をプラスしてくれるアイテム”まで。さて、栄えあるベスト１は？
★第１位
今夜、罪の味を：大好きな彼に交際半年でフラレた女。未練がある女が、夜に足を運んだ場所
悲しい夜。眠れない夜。寝たくない夜。
ディナータイムのあとに、自分を甘やかす“罪の味”。
今夜、あなたも味わってみませんか──？
★第２位
「好きだからこそ別れる…」そう決断した女。しかし彼に再会したとき、気持ちが揺らぎ…
「私が気になったのは、光江さんもおっしゃっていた、メグさんの“大好きだからこそ別れる”って言葉の真意についてなんです」
ルビーにこの場の進行を任されたともみは、そう切り出したものの、隣に座るメグのグラスが空いていることに気づいてそこで言葉を止め、ワインクーラーからアルザス・リースリングのボトルを引き抜き、栓を抜いた。
ともみの向かい側に座るルビーもその横に並んだミチも黙ったままだからなのか、白ワインを注ぐ、トクトクという音が、休日の、他に客のいないBar・Sneetにやたらと響く。
― 思ったことを言う。それがたとえメグさんを傷つけたとしても。
★第３位
「本気？それとも遊び？」アプリで出会った女性に、初デートで突然聞かれた男は…
「Hi, you must be Haruto!（あなたが遥斗ね）」
「Yes, nice to meet you, Allison.（はじめまして、アリソン）」
軽く挨拶を済ませ、コーヒーを頼むと、彼女はいきなり核心を突いてきた。
「So, tell me. Are you looking for something real, or just enjoying the New York dating scene?（あなたは本気の恋を探しているの？それとも遊び？）」
思ってもみない角度からの直球な質問に、遥斗は一瞬固まった。
★第４位
中村アンは“美ラインなドレス”で自己プロデュースする。個性が生きる服が「ビジネス会食」を制する
表紙を飾ってくれた方をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。
今回は銀座の和食店での装いを中村アンさんと考える。
★第５位
本質を知る男の腕に「唯一無二」の存在感をプラス！【スカイ ブルー ホーク】のシルバーバングル
日本が誇るターコイズ＆ネイティブアメリカンジュエリーの名店『スカイストーン・トレーディング』。
店主・小寺康友氏が手掛けるスカイ ブルー ホークは、ネイティブアメリカンの歴史や文化に日本人の美意識を重ね合わせた唯一無二のブランドだ。
中でも、近年の代表作との評価も高い「Reincarnation」は“再生”“循環”を意味し、厚みのあるシルバーに幾重にも重なるラインを刻むことで、命が受け継がれていく姿を表現する。
