¡ÖÈà¤È¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¸òºÝ£³Ç¯¤ÇÈ¾Æ±À³¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢34ºÐ½÷¤¬Èà¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ¤·¤¿¥ï¥±
º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸òºÝ3Ç¯ÌÜ¤Ç½÷¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï¡©
▶¡ÚQ¡Û¤Ï¤³¤Á¤é¡§°ì½ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢LINE¤ÎÄÌÃÎ¤Ç¸«¤¨¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¸òºÝ3Ç¯¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï
¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÍµÌé¤È¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤·¤«¤·¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍµÌé¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤È¤«¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤É¤ì¤É¤ì¡©¡×
¡½ Ken¡§°ª¤Á¤ã¤ó¡¢ºòÆü¤Ï¥Þ¥¸¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¦¡©
ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
¤·¤«¤â»ä¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈóÉ½¼¨ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍµÌé¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ª¡Ä¤µ¤Ã¤¤Î¡¢Ã¯¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×
¡½ ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËLINE¤ÎÈà¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢ÍµÌé¤È¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤¿¤«¤é¡£
·ë¶É¤³¤ÎLINE¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤«¤é¿ô½µ´Ö¸å¡¢»ä¤Ï3Ç¯¸òºÝ¤·¤¿ÍµÌé¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
A1¡§¼«Í³¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Çû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
ÍµÌé¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤Ë»ä¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ»ä¤âÍµÌé¤â·ë¹½°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤±¤É¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà¤Ï·ë¹½¿¿ÌÌÌÜ¤Çµ¤¤¬¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍµÌé¤È»ä¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Ð²á¤´¤¹¤Û¤É¡¢ÍµÌé¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤éÈà¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸òºÝ¤·¤¿Åö½é¡¢ÍµÌé¤ÏÍÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¤Î»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅ¾¿¦¤ò¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢»ä¤Ê¤ê¤ËÎå¤Þ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÍµÌé¤¯¤ó¤Ê¤é¡¢Âç¾æÉ×¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤¿ÍµÌé¡£
¡Ö°ª¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ÎÅ¾¿¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢»ä¤Ï²á¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¦¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡£ºÇ°¡¢»ä¤¬¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×
»ä¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì±þ¼ê¤Ë¿¦¤Ï¤¢¤ë¡£
31ºÐ¤Î»ä¤È30ºÐ¤ÎÍµÌé¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢ÍµÌé¤Ï»°¸®Ãã²°¤Î²È¤è¤ê¾¯¤·¹¤¤ÌÜ¹õ¤Î²È¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ä¤âÈà¤Î²È¤ØÇñ¤Þ¤ëÉÑÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢È¾Æ±À³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë²ÙÊª¤òÈà¤ÎÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þ¡¹²È¤Ëµ¢¤ë»ä¤òÉÔØâ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÍµÌé¤¬¤¢¤ëÆü¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö°ª¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢¤³¤³¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤¡©¡×
Âç¹¥¤¤ÊÈà¤È°ì½ï¤Ë½»¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÀµÄ¾¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡Ö·ëº§Á°¤ËÆ±À³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¡£
¤½¤ì¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÆ±À³¤·¤¿¤é¡¢·ëº§¤¬±ó¤Î¤¤½¤¦¤À¡£¤À¤«¤é¿´¤òµ´¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î²È¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â°ì±þ¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿¦¾ì¤â¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤·¡×
¡Ö¤½¤Ã¤«¡£°ª¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¹¥¤¤À¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¤³¤Î»þ¡¢»ä¤¬Æ±À³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖYES¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¡È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼Âº½Å¡É¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÄÉµá¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·ë¶É»ä¤¿¤Á¤ÏÈ¾Æ±À³¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ°ìÇ¯¡¢¤Þ¤¿°ìÇ¯¡Ä¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
A2¡§·ëº§¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÑÀª¤ËÀäË¾¤·¤¿¤«¤é¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¥±¥ó¥«¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡½ ¤³¤Î¿Í¡¢·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¡Ä¡©
¡È¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤·¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
ÃÊ¡¹¤ÈÄü¤á¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶áÈà¤¬»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë½µËö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥½¥Õ¥¡¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ëÍµÌé¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¡£
¡ÖÍµÌé¤¯¤ó¡¢º£Ìë²¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡×
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÏÓ¿¶¤ë¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡¢Æó¿Í¤Î»þ´Ö¡£Èà¤Î¤¿¤á¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢Á´Éô°ª¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¡©¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤Ø¤Ø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆó¿Í¤Ç½µËö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Ê³È¯¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥ï¥¤¥ó¤âÇã¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤¨¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤è¡×
·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¡¢ÍµÌé¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤ÎÅØÎÏ¤ÏÊó¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·°ìÄÌ¤ê¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢22»þ¤ò²ó¤ëº¢¡£ÍµÌé¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Öº£¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó°ª¡£¥¿¥«¥·¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¶á¤¯¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡¢´é½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤«¤â¡×
¡Öº£¤«¤é¡ª¡©¡×
º£Æü¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç²á¤´¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤È¤Î»þ´Ö¤è¤êÃËÍ§Ã£¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ëÍµÌé¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ÄÎ¥º§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×
¡Ö¤¤¤¤¤±¤É¡Äº£¤«¤é¤Ã¤Æ¡£ÍµÌé·¯¼«¿È¤â¤À¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤â¼«Í³¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤Í¡×
Èà¤¬·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¡¢ÍµÌé¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Î¼þ¤ê¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£
¤À¤«¤éËÜ¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÍ§Ã£¤È¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢Äü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¡©ÃË°û¤ß¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆüÍµÌé¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°2»þ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâÄ«¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥È¥É¥á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥¿¥«¥·¤Î¸µ±ü¤µ¤ó¡¢·ë¹½¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ºâ»º¡¢¤Û¤Ü¼è¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡×
¡Ö²¿¤Ç¡©¤è¤Ã¤Ý¤É¡¢¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤¬°¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Î¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍµÌé¤ÏÊ¿Á³¤È¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä½÷À¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤è¤Í¡£·ëº§¤·¤¿¤éÉ¿ÊÑ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡£¿Æ¸¢¤â¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×
¡Ö¤½¤Ã¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¥¿¥«¥·¤µ¤ó¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢·ëº§¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¢¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤È¤µ¤é¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ëº£¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡½ ¡Ä±³¡¢¤À¤è¤Í¡©¤½¤ì¤ò»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¡©
¶Ã¤²á¤®¤Æ¡¢°ì½Ö¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¡£ÍµÌé¤Ï¡¢²¿¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¤¨¡¢°ª¤ÏÍß¤·¤¤¤Î¡©»Ò¤É¤â¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¤Í¡×
¡Ö½÷À¤ÏÂçÊÑ¤À¤Í¡×
ÅÜ¤ê¤Ê¤ó¤ÆÍ¯¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÀäË¾¡¢¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÍµÌé¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Çû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ä¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë»×¤¦¤Ê¤é¡¢»ä¤ÎÇ¯Îð¤ò¤â¤Ã¤È¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤è¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢¤¿¤À¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
30ÂåÁ°È¾¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ê3Ç¯´Ö¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÃË¤Î¿Í¤Î1Æü¤È¡¢½÷¤Î¿Í¤Î1Æü¤Î²ÁÃÍ¤Ï°ã¤¦¡£¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÇÂç»ö¤Ê»þ¤ò¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¼´¤Ç¤·¤«À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÀèÈà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÈà¤Î¼«Í³ËÛÊü¤µ¤È¡¢·ëº§´êË¾¤Î¤Ê¤µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î»ö¼Â¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
¡½ ¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éÁá¤á¤Ë·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£
»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤º¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬¤¿¤ÀÌµ¾ð¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä·è°Õ¤ò¤·¡¢¼¡¤Î¿Í¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¡£
