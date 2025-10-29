「履くだけですらり」動きやすくて合わせやすい「着回せる細見えパンツ」選び方

店頭に並び始めた秋の新作から、この時季のスタイリングを活性化させ、中途半端ないまの時季から先々までの活躍が期待できる息の長いアイテムを厳選。







脚線がすらりと見える「落ち感のあるニットパンツ」

ニットパンツ 75,900円／ATON（ATON AOYAMA）

ひと足早くニットに手を出すなら、厚みが出にくい、繊細な毛足のしなやかな風合いがねらい目。やわらかな素材の気負わないワイドパンツでとことんリラックス。どんな色ともマッチしてくれるチャコールグレーなら、合わせる服に悩まず着回しも容易いメリットも。すその内側に隠しコードつき。





ラフなトップスでも品よく見える「わかりやすくリッチな風合い」

ニットパンツは着まわし。Tシャツ／フルーツオブザルーム（FTLジャパン） 中にはいたチェックショートパンツ／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド） パンプス／RANDA



スエットパンツのようにノンストレスなはき心地なのに、スエットよりも見た目は上品。すそをしぼり、はき口からはチェックのショートパンツをのぞかせて腰位置を高く印象づけ。







エフォートレスなパンツを相棒にチェックシャツ＝カジュアルから脱却

ニットパンツは着まわし。レイヤードシャツ、ビスチェ／ともにUngrid 手に持ったストール／アソース メレ（アイネックス） フラットシューズ／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）



シックなカラーリングと風格のあるニット合わせで、チェックの大人化に成功。＋ビスチェで丈にリズムをつけ、シルエットを締めつけることなくメリハリはよく。







（コーディネートのプライスなど詳細）

