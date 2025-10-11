「コレだけは廃番になると困る」メイクのプロが「今も使い続けている」名品コスメ







プロたちが「ずっと使い続けている」コスメ

秋からの肌・メイクでキレイを上げるために。土台づくり＝スキンケアからカバー＋透明感＝ベースメイク。仕上げに印象操作＝ポイントメイク。美容のプロたちが「変えることなくずっと使い続けている」名品コスメをまとめて公開。









何色とも言いあらわせない絶妙な色

モイスチャー リッチ リップスティック 12 5,500円／SUQQU 「金銀杏と名づけられた、黄土色と黄色の間のような色が絶妙。ほんのり透けるようなツヤも好き。カラーライナーを試したり、マスカラをたっぷり塗ったり、目元に存在感を出すと好バランス」(ヘアメイク・木部明美さん)







プロも切らすことなく愛用し続けている名作

シマリンググローデュオ01 4,950円／THREE 「肌に自然なツヤと血色感をもたらす。右側のハイライトカラーをほお骨や鼻筋に、ソフトな陰影が欲しいほおやまぶたには左側のウォームカラーを。肌なじみのよいさらっとしたテクスチャーで使いやすいです」（扇本尚幸さん・ヘアメイク）







アートメイクのように溶け込む

アイブロウ リキッド マイクロ 004 2,750円／アディクション ビューティ 「毛量は増えてものっぺりはしない。眉毛1本1本をリアルに再現できるアイブロウリキッド。ツヤがあるので立体感をつくり出し、アートメイクのように浮かずにとけ込んでくれる逸品です。ロングラスティング処方で一日中色落ちを防ぎキレイな状態をキープするのも魅力の１つ」（植木祐里加さん・ヘアメイク）







（10トピックスを全公開！）

