「その口グセ直したら？」ゲッターズ飯田さんの教え「無意識に使っている言葉」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！



【ぷりあでぃす玲奈】

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと自身のモデル経験から得た知識を活かした美容占いや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。







言ってませんか？



ひとつに「でも」や「だって」が口癖になっている人はいませんか？ かくなる私自身「でも」とよく言っていて、師匠のゲッターズ飯田さんに「負けず嫌いが出ているよ。その口癖直したら？」と本当によく注意されていました。たくさんの方を鑑定してきて、つかめそうなチャンスを逃してきている人たちがこの２つの言葉をよく使っている傾向があるんです。



言葉というのは言霊と言われているように良い運気を作っていく礎となるもの。相手と自分の意見が違っていたとしても「なるほど」といったん受けとめて一旦そうですね、と言うようにするんです。すると不思議と、人間関係がちょっとずつ円滑になり味方が増え、物事もスムーズに運ぶようになってきた。それが実感として感じられるようになりました。話し相手も「受け止められている感」がアップするんだと思います。







ゲッターズ飯田さんの教え「言わない方がいい」言いがちなこと

