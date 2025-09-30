¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¤Ë¥·¥Ê¥â¥íー¥ëÅÐ¾ì♡Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡ß¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¸ÂÄê
¡ÖBe Smile, Be Kawaii¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¤Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Î¡ÈÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡É¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤ªÍ§¤À¤Á¡È¤ß¤ë¤¯¡É¤È°ì½ï¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä½À¤é¤«¤Ê¿§»È¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ390±ß¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡Ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËÌþ¤·¤òÅº¤¨¤ë14¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ßN.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNEW WEAVE¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à
Á´14¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡¢»õ¥Ö¥é¥·¥»¥Ã¥È¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥á¥â¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉËÉÙ¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Õ¥ìー¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤È¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¡Ê³Æ390±ß¡Ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¤è¤ê¤É¤ê2ÅÀ¤Ç390±ß¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÆÀ¤ËÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥á¥â¤ÏÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Ë³èÌö¤·¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Î¡ÈÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡É»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¹ØÆþÊýË¡
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï10·î²¼½Ü¤è¤êÆþ²Ù¼¡ÂèÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎX¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤´¤È¤ËÈÎÇä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìþ¤·¤Î¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¥°¥Ã¥º¤ÇËèÆü¤ò♡
¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¤Î¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤ÊÌþ¤·¤È¤È¤¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡ÈÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤¹¤Ù¤Æ390±ß¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡Ë¤ÇÂ·¤¦¤«¤é¡¢»×¤ï¤ºÁ´¼ïÎà½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â♡¤¢¤Ê¤¿¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©