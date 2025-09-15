【今週の12星座タロット占い】2025年9月15日〜9月21日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？

写真拡大 (全2枚)


今週（2025年9月15日〜9月21日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？　早速気になる結果をチェックしてみましょう。

🌼【占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2025年9月〜10月の恋模様》

第３位　蟹座


『アクティブさをなくさないようです』

｜総合運｜　★★★☆☆

解決できないことや不安なことを抱えていても時間は進んでいくので、忙しく突き進むことをやめないでしょう。仕事や公の場では過去の勢いあった時代のものに戻すものがあります。周囲の人達はその行動より意図が知りたいようです。

｜恋愛運｜　★★★☆☆

自分のこだわりを捨てることが、相手のことも自分のことも楽にさせていくでしょう。貪欲になることの意味も変わります。自分の満足ではなく、関係の満足を基準に考えていけるでしょう。シングルの方は、多くの人に恋愛的意識をされている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が２人の環境が良くなるように影で行動しています。

｜時期｜

9月15日　突き放す人がいる　／　9月20日　準備不足

｜ラッキーアイテム｜

列車の旅

第２位　牡牛座


『プラスなイメージを持ってもらえます』

｜総合運｜　★★★★☆

賢さや粘り強さを見せていきます。それに嫉妬してくる人もいるでしょう。基本的には色々な人達にしっかりしている人と思ってもらえるようです。仕事や公の場では「自由に様々な所に飛び回っている人」という印象を周りの人達に持ってもらえるでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆

相手が好みの行動をとってくれます。他にそれを真似できる人もあまりいないようです。関係自体も縁が強固されるようなので、自分のキャラクターを一貫させておくと良いでしょう。シングルの方は、精神的に大人な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたが荒れている時もじっと耐えてくれます。

｜時期｜

9月16日　しっかりとする　／　9日19日　怒ってしまう

｜ラッキーアイテム｜

朝市

第１位　双子座


『恋愛面では良い所を見せるでしょう』

｜総合運｜　★★★★☆

目の前で起きる物事を明るく捉えることができます。アイデアを出したりなどの工夫も上手な時でしょう。仕事や公の場では周りを引っ張ってあげることを言えたり、お手本となる姿勢を見せることができたりします。

｜恋愛運｜　★★★★★

自分で自分をコントロールすることが上手です。相手が喜ぶ行動を取れるようです。相手からの好意を見逃さないために、少し自惚れているくらいで過ごしていると良いでしょう。シングルの方は、ネガティブ思考の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の気持ちを出さずに隠しやすいです。

｜時期｜

9月17日　自信がなくなってしまう　／　9月21日　ワクワクが増える

｜ラッキーアイテム｜

遊歩道

あなたの星座はいかがでしたか？　運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞