¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¡×¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤È¤áÈ±¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×
Éþ¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎÄ´À°Ìò¤È¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¡£¶¯¤µ¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤«¡¢²Ä°¦¤¯»Å¾å¤²¤ë¤«¡£µá¤á¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸ÊÌ¤Ë¡¢·ë¤Ö°ÌÃÖ¤ä¤ª¤¯¤ìÌÓ¤Î½Ð¤·Êý¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦±öÂô±äÇ·¤µ¤ó¡Ë
mod¡Çs hair½êÂ°¡£É½»æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢GISELe¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷ÀÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÂ¤·»»¡¦°ú¤»»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£
¡Ú¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¥é¥Õ¤Ê¤ª¤À¤ó¤´¤Ï¡Ö²£¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤¬Âç»ö
¡Ö·ë¤Ö°ÌÃÖ¤ä¤ª¤¯¤ìÌÓ¤ÎÀ¸¤«¤·Êý¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸åÆ¬Éô¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¼Â¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¥Ï¥Á²¼¤ÎÌÓÂ«¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Æ¥Ô¥ó¤Ç¤È¤á¤ÆÆ¬¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¾å¤«¤éÈ±¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ê¤¸¤«¤é¤ª¤À¤ó¤´¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë°ìÃÊÊ¬¤Î´ËµÞ¤¬¤Ä¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÓÀè¤ËÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥é¥Õ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¸åÆ¬Éô¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê±öß·¤µ¤ó¡Ë
¡ÚA¡Û¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷À
¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ë¥Ã¥È¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢°ì¤Ä·ë¤Ó¤Î°ÌÃÖ¤ÏÆ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ä¸å¤í°ÌÃÖ¤Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Á³¤ÈÌÜ¿¬¤¬¸å¤í¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤Æ¡¢É½¾ð¤Þ¤Ç¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ä¶¯¤á¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê±öÂô¤µ¤ó¡Ë
¡ÚB¡Û¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê½÷À
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ãå¤¯¤º¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤È¥à¡¼¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°ì¤Ä·ë¤Ó¤Ë¡£¾å¤ÎA¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ÇÈ±¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÌÜ¸µ¤¬°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ß¥¹¥È¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¤Ê¼Á´¶¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¤¯¤ìÌÓ¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê±öÂô¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¤Ä¤¯¤êÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä»ÈÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Î¾ÜºÙ¡Ë
¡Ú²èÁü¡¦¥µ¥¤¥É¤ä¥Ð¥Ã¥¯¡Û¢ä¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¡×Éþ¤â¥á¥¤¥¯¤âÆ±¤¸¤Ç¡Ö°õ¾Ý¤¬¸«°ã¤¨¤ë¡×¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢