立てたまま、サッと取り出す。トップオープンで旅が快適に【トラベリスト】のスーツケースがAmazonに登場中‼
止めたい時に、しっかり止まる。ワンタッチでキャスターロック【トラベリスト】のスーツケースがAmazonに登場!
トラベリストのスーツケースは、トップオープン機能を搭載しており、スーツケースを立てたまま荷物の出し入れが可能。小物の収納に便利で、移動中や狭いスペースでも使いやすい設計となっている。本体のメイン収納部分にも直接アクセスできるため、荷物の取り出しがスムーズ。
拡張用ファスナーを開けることで、幅約プラス5センチメートルの拡張が可能。旅行や出張先で荷物が増えた際にも柔軟に対応できる。
セキュリティ面では、TSAナンバーロックを採用。番号を合わせてスライドボタンを上下に動かすことで解錠できる。
キャスターにはフットストッパー機能を搭載。背面側の後輪2ヵ所にレバーが付いており、「ロック／解除」がワンタッチで操作可能。電車内や傾斜のある場所でも、しっかりと固定できる。
移動時の快適さと収納の柔軟性、安全性を兼ね備えた、旅の頼れるパートナー。
