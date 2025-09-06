「1着でこんなにできる」着回しが終わらない「応用が利く」黒シャツの選び方

使い道が多く、合わせるものを選ばない「あるといい」新たな定番をレコメンド。白よりもドライで硬派な黒でシャツを塗りかえると？ 色をいつもと逆転するだけで鮮度が高まる選び方をご紹介。







「白の代わりに着回せる」黒シャツ選び

「すっきりとオーバーサイズ」

□微光沢でハリのある生地

□ヒップまで隠れるメンズサイズ

体が泳ぐ余裕のあるサイズだから、かしこまりすぎずに品のある姿へ導き、着方のアレンジも増幅。どう着てもきりっと見える色と形だから、ヴィヴィッドカラーやデザイン性のあるアイテムなどともシャープにまとまる。



白シャツよりも重厚感があるぶん、知的さをともなったモードな表情に。 黒シャツ（メンズ）／Graphpaper（グラフペーパー 東京）







センシュアルな抜けをプラス

デコルテをヘルシーに導くアウターとして活用

黒シャツは着まわし。キャミソール／ベイジ，（オンワード樫山 お客様相談室） スカート／blurhms（ワンダリズム） ピアス／BRANCH JEWELLERY（ZUTTOHOLIC） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） サンダル／ダニエラアンドジェマ





“シャツ”という絶対的な好感度を頼りに着くずしたりレイヤードしたりすることで、色香のあるスタイリングにもムリなく対応。着くずした肩からのぞく細ストラップが素肌をデコレート。







“デニムを大人っぽく”

タックINした黒＋ベルトでインテリ風

黒シャツは着まわし。ダメージデニムパンツ円／Gap 眼鏡／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ベルト／TORY LEATHER（メイデン・カンパニー） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） ローファー 29,700円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）



好感度高めの首元やえりを生かして、カジュアルなデニムアイテムに品格を付与。脱力感をとりのぞき、ワンランク上のスタイリングにアップデート。ボタンをわずかに開けてVをつくり女っぽさも。







