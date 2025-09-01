黒なら・色なら・キープ力なら？ メイクのプロが使っている「分野別NO.1マスカラ」





プロたちの「結局コレが一番いい」マスカラ



「落ちない・にじまない・下を向かない・くずれない…」ありがちな不満がない名作をご紹介。メイクアップを仕事とするプロや、さらなる良品を求めて情報収集を止めないインフルエンサー、コスメ以外のトレンドも知る、ヘアスタイリストやファッション関係者。厳しい目を持つプロたちに選ばれている「究極の１本」は？







とにかく「長持ち」する

ラッシュ＆ブロウ ダブルフィックスマスカラ 4,510円／クラランス 「どんなマスカラにもピタッとフィットし、透明のフィルムでコーティングしてくれるトップコート。これがあると、つけたての仕上がりが長持ちします。透明なので、アイブロウに使うのもあり」（スガタクマさん・ヘアメイク）



ライフプルーフ処方で水・汗・摩擦に強い、まゆ毛・まつ毛用トップコート。マスカラのにじみ・落ち・パンダ目を防ぎ、左右長さの異なるブラシでまつ毛用・まゆ毛用に使い分けも可能。







とにかく「黒の中なら一番いい」

ラッシュ クイーン フェリン ブラック WP 7,700円／ヘレナ ルビンスタイン 仕上がりはもちろん、水も涙もはねかえす屈強なウォータープルーフ処方で推しが多いロングセラーマスカラ。 「ほかを試してもやっぱりコレに戻ってきてしまう。ほかにはないセパレート感と軽さのバランス」（岡田知子さん・ヘアメイク）







とにかく「色味がいいブラウン」

ラブ・ライナー オールラッシュマスク〈マスカラ〉 ブラウンブラック 1,760円／エム・エス・エイチ 「300本近くマスカラを持ってるのですが、これはブラウンの中でもかなり黒に近い色み。だけど確実にやわらかく見える。ブラウンの明るさが気になる人に、ぜひ使ってみてほしい１本です！ ふさふさとした、小回りのきく19mmのミニマルブラシが、細く短いまつげを逃さず根元からしっかりキャッチ！」（Romiさん・ビューティインフルエンサー）







（美容のプロ14人が使い続けている名品マスカラ）

