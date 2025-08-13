触れないけど近い…。男性が“本命相手”に見せる「絶妙な距離感」
「なんか最近、距離近くない…？」
そのさりげない“物理的な距離感”、実は好意の表れかもしれません。男性は、本命女性にだけ自然と距離を詰めてしまう傾向があるのです。そこで今回は、そんな“距離感”に隠された本命サインを読み解いていきます。
パーソナルスペースに無意識で入ってくるのは好意の証
人は、心を許した相手にしか近づけません。隣に座る、立ち位置が近い、身を乗り出して話すなど、「近いな」と感じる距離感は、本命だからこそ安心して接しているサインです。
ボディタッチをしない“絶妙な距離感”も実は本命サイン
あえて触れない。でも、常に近くにいる。それは、下心ではなく“ちゃんとあなたを大切に扱いたい”という気持ちの表れです。軽く見られたくないからこそ、適度な距離で誠実に向き合おうとしているのでしょう。
エスコートや誘導など、“自然なリード”で距離を縮めてくる
道路側を歩いてくれる、ドアを先に開けてくれるなど、リードしながらも常にそばにいる動きは、守りたい気持ちの表れ。本命女性にしか見せない“行動で距離を縮めるスタイル”です。
恋愛において物理的な“距離感”は嘘をつきません。気になる男性とのさりげない距離の近さにも、ぜひ注目してみてくださいね。
