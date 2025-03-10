Creepy Nutsが新作アルバム『LEGION』のインスト版をリリース「オトノケ」など全15曲
Creepy Nuts(クリーピーナッツ)の新作アルバム『LEGION』のインストゥルメンタル版『LEGION Instrumentals』が、2025年3月10日(月)にリリース。
Creepy Nuts、新作アルバム『LEGION』のインスト版をリリース
Creepy Nutsの新作アルバム『LEGION Instrumentals』は、2月5日(水)にリリースされたアルバム『LEGION』の全曲を、インストゥルメンタルバージョンで再マスタリングしたアルバム。サウンド面での評価も高かった『LEGION』のビートに焦点を当てており、「全曲胸張って最高と言えるトラックが作れた」とDJ 松永が語るトラックのビートを存分に堪能できる作品となっている。
収録曲は通常版と同様で、TVアニメ「マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編」のオープニングテーマ「Bling-Bang-Bang-Born」や、TVアニメ「ダンダダン」のオープニングテーマ「オトノケ」など全15曲が収録されている。
作品情報
Creepy Nuts 新作アルバム『LEGION Instrumentals』
リリース日：2025年3月10日(月)
＜収録曲＞
1. 中学22年生 (Instrumental)
2. doppelgänger (Instrumental)
3. ビリケン (Instrumental)
4. japanese (Instrumental)
5. ちゅだい (Instrumental)
6. Bling-Bang-Bang-Born (Instrumental)
7. エマニエル (Instrumental)
8. Get Higher (Instrumental)
9. はらぺこあおむし (Instrumental)
10. first penguin (Instrumental)
11. オトノケ (Instrumental)
12. 二度寝 (Instrumental)
13. 通常回 (Instrumental)
14. mart
15. LEGION (Instrumental)
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