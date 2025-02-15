ÊÑ¤¨¤Æ°ÊÍè¡ÖÈ©¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡× ÈþÍÆÄÌ¤¿¤Á¤Î¡ÖÂå¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤¡×²½¾Ñ¿å
¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤´¤ï¤Ä¤¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨¤¿¥³¥¹¥á¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢È©¡¦È±¡¦¿°¡¦¿´¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¡£Æüº¢¤«¤é¤è¤ê¤è¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÄÌ¤¿¤Á¤Î°¦ÍÑÉÊ¤òÊ¹¤¹þ¤ß¡£
¡Ö¤«¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤¡×²½¾Ñ¿å
Ä«ÈÕ·ç¤«¤»¤Ê¤¤²½¾Ñ¿å¡£»È¤¤Â³¤±¤Æ¡ÖÈ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡×¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢ÈþÍÆÄÌ¤¿¤Á¤¬»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¹âÇÛ¹ç¥»¥é¥ß¥É¤Ç¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤È©¤Ë
¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥í¡¼¥·¥ç¥ó 150£íL 3,630±ß¡¿¥¨¥È¥ô¥©¥¹¡¡¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏÈþÍÆ±ÕÌ¿¡ª¤À¤Ã¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢²½¾Ñ¿å¤Ë¤â¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡£Ä«ÈÕ¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¿åÎÏÈ´·²¤Î²½¾Ñ¿å¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤êÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¡×¡Ê¤Á¤ã¤ê¤³¤µ¤ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë
È©¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë
¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È ¥»¥é¥à ¥í¡¼¥·¥ç¥ó 100mL 9,720±ß¡¿PARTIE¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ä¥»¥é¥ß¥É¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤º¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤È©¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»È¤¤Â³¤±¤ë¤¦¤Á¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤À¤±¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾ï²¬¼î´õ¤µ¤ó¡¦²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò·Ð±Ä¡Ë
´¥ÁçÈ©¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤¿
¥»¥é¥ß¥É¸¶±Õ 30mL 5,500±ß¡¿¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë ¥¯¥é¡¼¥¹¡Ö»ä¤¬ÊÝ¼¾¤Î´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥é¥ß¥É¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Àö´é¸å¤ÎÈ©¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¥×¥ë¥×¥ë¤È¤¦¤ë¤ª¤¦¡£ÈþÍÆ±Õ¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é½Å¤Í¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀéÔ¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡Ë
¡ÊÈ©¤¬¥¥ì¥¤¤Ê16¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿NO.1¡Ë
¢ä¡ÚÁ´18¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¡Û ÈþÈ©¤Î¿Í¤Û¤ÉÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë ¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×ºÇ¹â¤Î²½¾Ñ¿å