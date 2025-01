「オシャレな人は靴下が上手い」似合うシューズがとにかく増える「白ソックスの使い方」

「かわいい靴が履きやすくなる」白ソックスの選び方

遊びのきいた靴を身近に引き寄せるポイントは、抜けを生む白ソックスとのバランスを探ることにアリ。靴の個性に合わせて選び抜いた、「優秀な白」をリストアップ。







透ける質感でドレッシーなシルバーをクールダウン

スパンコールフラットパンプス/アルテミス by ダイアナ(アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店) ソックス/17℃(17℃ by Blondoll 横浜ジョイナス店) デニムパンツ/コレックス(アバハウスインターナショナル オンラインストア) スパンコールのきらめきとドライなボトムとの間をつなぐ、シアーな白ソックス。おかげで靴だけ浮くことなく、キレイを獲得できる。







ルーズなソックスでぽってりレザーにつりあう重みを

黒ボリュームスリッパ/klogg(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) ソックス/17℃(17℃ by Blondoll 横浜ジョイナス店) デニムパンツ/コレックス(アバハウスインターナショナル オンラインストア) 重厚なレザーとデニムの間に奥行きをプラス。







(アイテムのプライスなど詳細)

【全19選の一覧】≫シューズ合わせがとびきり上手くなる「白のなかでもこんな白」使える白ソックス・合わせ方の実例集