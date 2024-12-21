¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ï¤É¤³¤¬°ã¤¦¡© ¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþ¤È¤½¤Î»È¤¤Êý
¡Öµ¤Ä¥¤Ã¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ï¶ì¼ê¡×¤Ê¼«¿È¤Î»äÉþ¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡ÖÃå¿´ÃÏ¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡×¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬º£µ¨ÃíÌÜ¤¹¤ëÉþ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÁí¼èºà¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡Ë
GISELe¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤ÎÄó°Æ¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏËè¹æÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£
º£µ¨¤Ï¡Ö¥ì¥¶¡¼¡×¤ËÃíÌÜ
¡Ö¥ì¥¶¡¼¤Ï¶¯¤µ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤À¤«¤é¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤¬´ðËÜ¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Á¤Ï°ú¤Äù¤áÌò¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ä¥ä´¶¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤ëºÝ¤Î¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¡£¥Þ¥Ã¥È¤ÊÁÇºà¤ÎI¥é¥¤¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤ò¥«¥Ã¥È¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤ï¤ê¤Ï¾¯¤·Í¾Çò¤Î¤¢¤ë·Á¤Ê¤é¡¢µÓ¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤È¤Ï¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
ÃåÊý¤ÎÌÂ¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ê·Á¡¦¹õ¤Î°ìÂò¡£Ãå¿´ÃÏ¤Ï½À¤é¤«¤¤¼Á´¶¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë¡¡¹õ¥ì¥¶¡¼¥¹¥«¡¼¥È¡¿¥¨¥¤¥Á ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡õ¥æ¡¼¥¹¡¡Çò¡ßÀÖ¥Ï¡¼¥È¥Ë¥Ã¥È¡¿SeaRoomlynn¡¡´ã¶À¡¿Ray-Ban¡Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë
Âç¤¤Ê°Å¿§¥³¡¼¥È¤È¥«¥é¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¤¤é¤º¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢Á´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤é¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤·¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ê¤É¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¼æ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â»î¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¡Öµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡×¥á¥ó¥º¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥»¡¼¥¿¡¼
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢µ¤¤ÎÈ´¤±¤¿¥ë¡¼¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¸ª¤ÎÍî¤Á´¶¤Ï¥á¥ó¥º¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤¿¡¢½÷À¤é¤·¤¤¤Î¤Ë¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤È¤¯¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤ÆÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤«¤±¤¿¤ê´¬¤¤¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£¤³¤Î¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢ÇòT¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ìÇ¯Ãæ³èÌö¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß´¶¤Î¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥Á¥Î¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥Ü¥È¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÆñ¤µ¡¦ÃÏÌ£¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÍÞÍÈ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£Î©ÂÎÅª´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤À¤«¤é¡¢´Ö¤Î¤Ó¤·¤¬¤Á¤ÊÇò¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡×¡ÊÈõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¡Ê»ÈÍÑ¤·¤¿Éþ¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´22¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ï¤É¤³¤¬°ã¤¦¡© ¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯