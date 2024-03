マイメロディとのコラボ♡グルテンフリーの｢米粉クッキー｣が登場♪

メロディアンから、サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」とコラボをした、グルテンフリーの「マイメロディ 米粉クッキー」が登場。今回は、マイメロディとのコラボ商品「マイメロディ 米粉クッキー」について紹介いたします。マイメロディのファンの方やちょっとでも気になる方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

マイメロディとのコラボ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647139

今回は、マイメロディとメロディアンのコラボ第2弾です。世界で愛されているマイメロディと、みんなで一緒に楽しめるクッキーをお届けします。量販店でも発売をおこなうため、さらに多くの方にお届けできるようになりました。

コラボクッキーをご紹介

マイメロディ 米粉クッキー プレーン/チョコ

6枚

クッキーは素材にこだわっており、グルテンフリーで乳や小麦などは使っていません。添加物はなるべく減らし、動物性素材も使っていないので、アレルギーで悩んでいる方や体に優しいスイーツを探している方、子供から大人まで安心して楽しめます。

香り高いサクサクの食感のクッキーで、ココナッツ風味の優しい「プレーン」と、ショコラ風味のビターさがポイントの「チョコ」の、2つのフレーバーを用意しました。パッケージにはマイメロディがデザインされており、プレーンとチョコで2パターンのデザインになっています。

マイメロディのファンは必見

メロディアンとマイメロディのコラボ商品「マイメロディ 米粉クッキー」はいかがだったでしょうか?

コラボ商品は、グルテンフリーなのが良いところです。パッケージにはマイメロディがデザインされており、マイメロディのファンの方は見逃せません。フレーバーは2種類あるので、好きな方をお買い求めください。

ぜひおやつタイムに、マイメロディとのコラボクッキーはいかがでしょうか。