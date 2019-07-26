激辛マニア必見!!「激辛グルメ祭り2019」出展店舗決定
日本最大の激辛グルメの祭典「激辛グルメ祭り2019」が、2019年8月7日（水）〜9月18日（水）、新宿・歌舞伎町大久保公園特設会場にて開催されます。
「激辛グルメ祭り」が今年も“辛すぎ&ウマすぎ”でヤバい…! 汁なし担々麺&カレーほかおすすめメニュー実食レポート
「激辛グルメ祭り」は、激辛ビギナーからマニアまで、多くの激辛ファンに支持されている激辛グルメの祭典。
気になる今回の出展店舗・全46店舗をご紹介します！ イベントに行く前に、行きたいお店をチェックしてくださいね。
【激辛グルメ祭り2019出展店舗名一覧】
◆1st round 8月7日（水）〜8月14日（水）
・アムリタ食堂
・一輪
・四川料理 京華樓
・サフラン池袋 幻のインド料理
・辛ちゃん（シンチャン）
・チャオエムカフェ
・陳家私菜（チンカシサイ）
・麺屋 まぜはる
・ペルー料理＆バル ALDO
◆2nd round 8月16日（金）〜8月21日（水）
・Tokyo spice curry 赤と黒
・一輪
・四川料理 京華樓
・タイ田舎料理クンヤ―
・チーズとジビエ 咖哩なる一族
・陳家私菜（チンカシサイ）
・バインセオ サイゴン
・プサンアジメ
・モンゴリアン・チャイニーズBAO
◆3rd round 8月23日（金）〜8月28日（水）
・炎麻堂（エンマドウ）
・スペインクラブ
・ソウルフードインディア
・ソウルフードバンコク
・台湾小吃 美（タイワンシャオツーメイ）
・チャンドゥ・ハウス
・居酒屋とよじろう
・拉麺一匠 DEAD OR ALIVE
・ロータスパレス
◆4th round 8月30日（金）〜9月4日（水）
・宇都宮餃子館
・親鳥専門店 ばかたれ
・四川麻辣湯（シセンマーラータン）
・じもん
・晴々飯店（セイセイハンテン）
・ソウルフードインディア
・ソウルフードバンコク
・TRATTORIA BUBU（トラットリアブブ）
・MARZAC7（マルザックセブン）
◆5th round 9月6日（金）〜9月11日（水）
・宇都宮餃子館
・タイ料理 クルアチャオプラヤー
・たこ焼専門店 くれおーる
・ホルモン焼 幸永（ホルモンヤキコウエイ）
・謝朋酒樓（シャホウシュロウ）
・プングム
・三田麺屋 やっとこ
・海老と麺 シモキタシュリンプ
・ピラミッド
◆6th round 9月13日（金）〜9月18日（水）
・赤い壺
・麻布バッファローウイングス
・アジアンタワン168
・燻製カレー くんかれ
・ホルモン焼 幸永（ホルモンヤキコウエイ）
・汁なし担担麺ピリリ
・スペインクラブ
・浅草 肉のスタミナ屋
・プングム
【「激辛グルメ祭り2019」開催概要】
◆日程：2019年8月7日（水）〜9月18日（水）
1st round：8月7日（水）〜8月14日（水）
2nd round：8月16日（金）〜8月21日（水）
3rd round：8月23日（金）〜8月28日（水）
4th round：8月30日（金）〜9月4日（水）
5th round：9月6日（金）〜9月11日（水）
6th round：9月13日（金）〜9月18日（水）
◆会場：新宿・歌舞伎町大久保公園特設会場
◆入場方式：入場無料（飲食は有料）
※8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日は店舗入れ替えのため休業
※雨天開催も、荒天時は中止の可能性あり
【会場概要】
◆新宿・歌舞伎町大久保公園特設会場
所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-43
アクセス：西武新宿駅徒歩3分、JR・小田急・京王線新宿駅徒歩8分