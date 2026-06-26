ココス「夏の福袋2026」予約受付中！3000円分の食事券＆グッズ3点が入った充実のラインアップ。

ココスは、2026年6月19日から「ココス夏の福袋2026」の予約販売が始まっています。

今回の福袋は、便利な食事券と、ココスのメニュー表紙でおなじみのイラストレーター・北澤平祐さんとコラボしたオリジナルグッズ3点のセットです。

価格は3630円（税込）。

福袋のセット内容は以下の通り。

・オリジナル美濃焼プレート

日本の伝統工芸品「美濃焼」のプレートに、北澤平祐さんが今回のために描き下ろした、ココスのメニューから飛び出してきたような生き生きとしたココッスくんがデザインされています。

サイズは直径約19cm。

・オリジナル日本製グラス

グラスを一周するように描かれたココッスくんがポイントの、遊び心あふれるデザインです。

透明感のあるソーダライムガラス製で、涼しげな青色のイラストが映えます。プレートとセットで使えば統一感のあるテーブルコーディネートになりそう。

サイズは口径約8cm・高さ約8cm。

・ココッスくんグラスマーカー

ココッスくん初の"立体グッズ"です。グラスのフチにちょこんと引っ掛けられる愛くるしいポーズで、自分のグラスの目印として使えます。

「ココス夏の福袋2026」限定の特別なアイテムです。サイズは、高さ約3.5cm。

・ココス 夏の福袋お食事券（3000円分）

全国のココスで、受け取り後すぐに使える食事券。店内飲食の場合は税込3300円分相当、テイクアウトの場合は税率が異なり税込3240円分相当です。

一度の会計で複数枚利用でき、他のクーポン・優待券との併用も可能です。

有効期間は26年7月16日から12月31日まで。

「ココス夏の福袋2026」の予約は店頭のみでの受付。電話やWEBでの予約販売は実施していません。

受け取り期間は26年7月16日から26日まで。

Airport Dining関西国際空港店を除いた全国のココスが対象です。数量限定のため、なくなり次第終了しますす。なお、ひとり3個まで購入できます。

詳細は公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部