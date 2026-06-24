物販、カフェ、ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」で、毎年恒例の夏季限定カフェメニュー「キャラクターかき氷」がまもなくスタート！新たに加わったばかりの「クラシックドーナツシリーズ」と合わせてそのおいしさを確かめてほしい。【写真】「セサミストリートマーケット」夏の名物「キャラクターかき氷」の提供スケジュールとメニューを見る夏季限定！毎年大人気