日本スキー場開発グループは、白馬エリアの3つのリゾートで運営するすべてのゴンドラとロープウェイ、そして白馬八方尾根の黒菱ライン・グラートクワッドリフトを除くリフトがグリーンシーズン中に何回でも自由に利用できる「白馬三山グリーンシーズン共通パス」を1000枚限定で販売している。この三山連携による共通パスの販売は今回が初の試み。登山、トレッキング、観光、アクティビティ、そして標高1300メートル以上でのワーク