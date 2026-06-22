パッとしない印象を変えたくて、顔周りにサイドバングを作ってみたけど、うまくいかない…そんな経験はありませんか？巻き方が難しかったり、時間が経つと毛束が崩れてしまったりと、意外と悩むポイントも多いですよね。でもサイドバングは、ちょっとしたコツを知るだけでぐっと扱いやすくなり、印象も大きく変えてくれるパーツ。ほんのひと手間で、かわいさやこなれ感に加えて、小顔見えまで狙えるのも嬉しいところです。そこで