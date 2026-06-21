着圧アイテムが気になっていても、「締め付けが強そう」「なんだか難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな方に注目してほしいのが、グラマラスパッツとナルミヤキャラクターズの限定コラボレーション。平成リバイバルブームで再注目されるキャラクターたちの世界観を取り入れた特別デザインで、毎日のセルフケア時間がもっと楽しくなる企画が登場しました。可愛さと機能性を両立した