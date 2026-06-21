妊娠の発覚に驚く女性【漫画を読む】妊娠の発覚に驚く女性だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の31〜36話までをお届けするとともに、作者に主人公の母親の育児などについても話を聞いた。『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』31-5エステ