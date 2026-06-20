結婚式で祝福するサクラの男性【漫画を読む】結婚式で祝福するサクラの男性だが…!?学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、著者に本作の新郎と同じ状況だったらどんな心境かについても話