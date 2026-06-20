【ギャグ漫画】結婚式でサクラの行動に驚愕!?無理矢理お酒を勧められて迷惑に思う新郎【著者に聞く】
【漫画を読む】結婚式で祝福するサクラの男性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、著者に本作の新郎と同じ状況だったらどんな心境かについても話を聞いた。
結婚式の会場で、新郎に「おうマサシ！結婚おめでとう！」と笑顔で祝福の言葉をかける男性。けれど新郎はその男性に見覚えがなく、返事に戸惑う。すると男性は「ほら、じゃんじゃん飲めよ！」などと言ってコップに注いだビールを渡すが、新郎はお酒に強くないため断る。「おれが注いだ酒が飲めねーってのか!?」と男性に言われ、サクラの態度に驚いてしまう新郎であった。
――もしのぞみわたるさんが同じ状況だったら、どう思われますか？
ちゃんと仕事してくれているなと感心すると思います。席に座ってるだけだと逆に怪しまれるので、これくらいグイグイきてくれたほうが自然でいいですね。次の挙式でも呼んじゃいそうです(笑)。
■温められた「冷やし中華」
コンビニに来店した男性客は冷やし中華が目に留まり、今日のお昼に食べようと思い手に取る。レジでお会計の際、店員に「こちら温めますか？」と言われたので、「はい、お願いします」と即答する男性。その後帰宅して、温められた冷やし中華に後悔するのであった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品をお届けした。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読めばストレスも一気に吹き飛ぶだろう！近頃笑えてないと感じている人は、この機会にぜひ一度読んでみて。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。