はると君に身体的な虐待の痕跡などは見当たらないが…。【漫画を読む】虐待を疑う保育園の先生だが…!?保育園での勤務経験を持つまえだ永吉(@eikiccy)さんがブログで公開している『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』は、実体験をベースにフィクションを交えて描いた作品である。今回は16〜20話の内容とともに、保育現場での見守り体制や情緒的ネグレクトについて話を聞いた。■会議で共有された気になる出来事『保護者支援もア