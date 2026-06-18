庭先に立つご主人が見ているのは桜だと言うが…。【漫画】本編を読む現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く『郵便屋が集めた奇談』は、郵便局員たちが実際に体験した不思議な話や怖い話を漫画化したシリーズである。今回紹介する「桜」は、「僕は霊を信じない」と言い切る配達員・山本君が体験した不可解な出来事を描いたエピソードだ。■咲くはずのない桜桜の季節に届けたい、少し不気味な体験談である桜_P02桜_P03数