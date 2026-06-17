【まさかの裏切り】“男だけの旅行”のはずが...彼から届いた写真に【とんでもないもの】が写っていて！？

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読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！彼氏が男友だちと旅行へ行くと言って送り出したら、送られてきた写真にまさかの違和感が。女の勘が導き出した、思いもよらない彼氏の裏切りとは……？

「男だけの旅行」に安心していた私

あるとき、彼氏が「今回は男だけの旅行だから」と言って、友だちと温泉へ出かけていきました。

前に彼が紹介してくれた仲良しグループだったので、私はまったく疑うことなく「楽しんできてね」と笑顔で送り出しました。

その日の夜、彼氏から「着いたよ！」というメッセージとともに、旅館の部屋で撮られた集合写真が送られてきました。男友だちと楽しそうに笑う彼の姿を見て、私は少し安心。

しかし次の瞬間、写真の背景にある大きなガラス窓を見て、思わず目を疑ったのです。

そこには、どう見ても男性ではない、細い足のようなものが、かすかに反射して映り込んでいました。「男だけの旅行」のはずなのに、どうして女性の姿があるのだろう……。

そう思った瞬間、胸の奥がざわざわと嫌な音を立て始めました。

窓ガラスに反射した足の正体は…？

窓ガラスに反射した足がどうしても気になった私は、スマートフォンで写真を限界まで拡大してみました。そして、発覚した事実に全身の血の気が引きました。

ボルドー色のネイルに、特徴的な足のほくろ。紛れもなく私の親友でした。しかも、数日前に親友に誘われて、一緒におそろいのデザインにしたばかりだったのです。

信じたくない気持ちでいっぱいでしたが、嫌な予感はどんどん大きくなっていきました。

私は震える手で親友のSNSを検索し、ひそかに使っているらしい裏アカウントを探し、過去の投稿をひとつ残らず確認していきました。

そしてこのあと、主人公は衝撃の行動に出ます…！

原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部