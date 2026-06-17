【まさかの裏切り】“男だけの旅行”のはずが...彼から届いた写真に【とんでもないもの】が写っていて！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！彼氏が男友だちと旅行へ行くと言って送り出したら、送られてきた写真にまさかの違和感が。女の勘が導き出した、思いもよらない彼氏の裏切りとは……？
「男だけの旅行」に安心していた私
あるとき、彼氏が「今回は男だけの旅行だから」と言って、友だちと温泉へ出かけていきました。
前に彼が紹介してくれた仲良しグループだったので、私はまったく疑うことなく「楽しんできてね」と笑顔で送り出しました。
その日の夜、彼氏から「着いたよ！」というメッセージとともに、旅館の部屋で撮られた集合写真が送られてきました。男友だちと楽しそうに笑う彼の姿を見て、私は少し安心。
しかし次の瞬間、写真の背景にある大きなガラス窓を見て、思わず目を疑ったのです。
そこには、どう見ても男性ではない、細い足のようなものが、かすかに反射して映り込んでいました。「男だけの旅行」のはずなのに、どうして女性の姿があるのだろう……。
そう思った瞬間、胸の奥がざわざわと嫌な音を立て始めました。
窓ガラスに反射した足の正体は…？
窓ガラスに反射した足がどうしても気になった私は、スマートフォンで写真を限界まで拡大してみました。そして、発覚した事実に全身の血の気が引きました。
ボルドー色のネイルに、特徴的な足のほくろ。紛れもなく私の親友でした。しかも、数日前に親友に誘われて、一緒におそろいのデザインにしたばかりだったのです。
信じたくない気持ちでいっぱいでしたが、嫌な予感はどんどん大きくなっていきました。
私は震える手で親友のSNSを検索し、ひそかに使っているらしい裏アカウントを探し、過去の投稿をひとつ残らず確認していきました。
そしてこのあと、主人公は衝撃の行動に出ます…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部