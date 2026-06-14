「6階には行かないほうがいい」と言われたのに、間違えて行ってしまった…!?なぜ？【漫画】「6階には行かないほうがいい」のは、なぜ？退屈さんはライブドアブログ「底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活」で、日常絵日記のほかにホラー漫画も不定期で描いている。今回は、ブログに収録されている実録漫画『バイト先でゾッとした話』を紹介する。『バイト先でゾッとした時の話』01『バイト先でゾッとした時の話』02『バイト先でゾ