「下ボタンが効かない」6階に閉じ込められたスーパー店員→暗闇で微笑む“謎の女性”に遭遇【作者に聞く】
【漫画】「6階には行かないほうがいい」のは、なぜ？
退屈さんはライブドアブログ「底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活」で、日常絵日記のほかにホラー漫画も不定期で描いている。今回は、ブログに収録されている実録漫画『バイト先でゾッとした話』を紹介する。
■ボタンを押し間違えて未知のフロアへ
ある日、6階には何があるのか気になって、勤務歴の長い社員に聞いてみた。すると、「行っちゃった？大丈夫だった？」と心配された。「行ったことがなかったので気になって。行っちゃダメなフロアですかね？」と返すと、「ダメではないけど、行かないほうがいい」と言われた。せっかく聞いたのに6階への謎が深まる結果となった。
そんなやり取りも忘れたころ、ボタンを押し間違え、6階に着いてしまった。そこにはイベントに使うようなワゴンやケースが大量に置いてあった。「先入観のせいかもしれませんが、ただ暗いだけではないような不気味さを感じました」と、退屈さんは当時を振り返る。
■暗闇のなかで微笑む謎の女性
そのまま下に降りようとボタンを押した。しかし、下に降りるボタンが反応しない。「なるほど、行かないほうがいいとは下ボタンが反応せず降りられなくなるからか」と納得した。
仕方なく階段で降りようとフロアを横切ることにした。6階は踊り場の照明がわずかに届いているだけで、薄暗い。そして、階段への道はイベントに使うようなワゴンやケースで封鎖されていた。出口を失った退屈さんは、仕方なくワゴンやケースを地道に1つずつどかして、道を作った。
「こうして漫画に描く前までは、バイト先の方以外には話しておりません」と語る退屈さん。道をあけた先には、うっすらと微笑む女性がいたのだ。本作を読んだ読者からは、「謎を残す絶妙な塩梅」「心理的な恐怖が特徴のホラー」などのコメントが届いている。
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