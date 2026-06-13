母体なしで人間を誕生させることができる人工子宮!?【漫画】本編を読むオカルト研究家・角由紀子(@sumichel0903)さんの取材を漫画家グラハム子(@gura_hamuco)さんが描く漫画『オカルト異世界ばなし 予言を乗り越えろ編』(竹書房)の見どころを2人に聞いた。■身近に迫るオカルトの最前線第1話『トランプ大統領をオカルト視点で見ると!?』_01第1話『トランプ大統領をオカルト視点で見ると!?』_02第1話『トランプ大統領をオカルト視点