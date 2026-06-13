2026年6月11日より、無印良品で販売中のカフェインレスコーヒーを使用した限定メニューが楽しめるイベント「無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック」が東京・大阪・福岡にて展開中。同日、そのコーヒートラックのお披露目が、東京・渋谷にて行われた。【写真】提供される「カフェインレスコーヒー ICED」(200円)、「カフェインレスコーヒーフロート ICED」(300円)、「カフェインレスコーヒー カシスソーダフロート ICED」