無印良品が、カフェインレスコーヒーの魅力を発信する体験型イベント「無印良品 旅するカフェインレスコーヒートラック」を東京・大阪・福岡で開催する。6月11日18時に渋谷キャストガーデンでスタートし、12日にサナギ新宿 イベントスペース、13、14日に渋谷ヒカリエ 1階イベントスクエアに出店。その後、大阪では16、17日にグランフロント大阪 北館1階ナレッジプラザ、18日にあべのHoop 1階オープンエアプラザで開催し、福岡で