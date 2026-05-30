じ、地獄や…羞恥心に耐えられず、「殺せよ」と身悶えする主人公【漫画】本編を読む家にも学校にも居場所がない若者たちが最後に行き着く場所を描いた漫画『ようこそ、ぽかぽか幼稚園』が注目を集めている。作者は、過去に複数の賞の受賞経歴を持つ漫画家の墨染清(@sumizomesei)さんだ。本作に込めた思いや制作の舞台裏について話を聞いた。■想定外の厚生施設居場所がない彼らが行き着く場所とは？ようこそ、ぽかぽか幼稚園_p01よ