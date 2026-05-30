不良少年「どこにでもぶち込めや！」→連れていかれたのは、少年院でも刑務所でもなくひたすらかわいい園児が通う幼稚園？！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
家にも学校にも居場所がない若者たちが最後に行き着く場所を描いた漫画『ようこそ、ぽかぽか幼稚園』が注目を集めている。作者は、過去に複数の賞の受賞経歴を持つ漫画家の墨染清(@sumizomesei)さんだ。本作に込めた思いや制作の舞台裏について話を聞いた。
■想定外の厚生施設
不良少年の宗司は何度も警察の世話になっていた。親身に向き合ってきた交番勤務の東から｢俺がかばってやれるんも限界やで｣と突き放されると、宗司は｢どこにでもぶち込めや!!｣とイキがり、啖呵を切る。
しかし、数時間後に宗司は園児たちとともにおしりを振っていた。彼がぶち込まれた場所は、少年院でも刑務所でもなく、ただただひたすらかわいい園児が通う幼稚園だった。｢おしりふりふり〜〜〜！｣という世界に、宗司は羞恥心に身悶えすることになる。
■荒んだ心に届く癒やし
読者からは｢荒んだ心に染みる｣など絶賛の声が寄せられている。この設定について墨染さんは、最初に｢孤独を抱えた不良高校生をメインに描きたい｣という構想があり、彼の心を救える舞台を考えた末に幼稚園にたどり着いたと明かす。幼稚園には人生における大切なことの基礎がすべて詰まっており、そんな場所なら主人公の心にも自然と癒やしが届くのではないかと結論づけたという。
続編を希望する声も多いが、現時点では制作の時間が確保できないため予定はないそうだ。ただ、自身の筆がもう少し速くなって時間が作れればぜひ続きを描きたいと語る。プロローグからのイメージをよい意味で裏切る本作は、いつの時代にも必要なものを教えてくれるはずだ。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
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