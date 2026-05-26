アイピーフォー株式会社は、「モンチッチ お寿司もんちっち ぷっくりアクリルキーホルダー」(1回300円・全6種)を2026年5月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。【画像】ほかのモンチッチお寿司アクキーをもっと見るモンチッチ お寿司もんちっち ぷっくりアクリルキーホルダー世界中のファンに愛され続ける人気者「モンチッチ」が、お寿司モチーフのアクリルキーホルダーになってカプセルトイ