洗濯を干していると「助けて〜」と声がする。声をたどっていくと、なんとマンホールからで!?モンズースーさん(@monnzusu)の実録漫画『洗濯物を干していたら助けを求められた話』を紹介するとともに話を聞いた。【漫画】穴に人が落ちてる!?■それでも、男性は助かりません…「洗濯物を干していたら助けを求められた話」6「洗濯物を干していたら助けを求められた話」7「洗濯物を干していたら助けを求められた話」8「洗濯物を干してい