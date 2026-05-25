「界」は、星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」などを通じて、その地の「温泉文化」が楽しめるのが特徴だ。2026年7月23日(木)には、広島県・宮島口温泉に「界 宮島」を開業する。現在、宿泊予約を受付中だ。【画像】美しすぎる景観が見られるご当地部屋「海霧の間」など詳細をもっと