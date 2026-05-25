「@cosmeベストコスメアワード2026 上半期新作ベストコスメ」の発表イベントが2026年5⽉20⽇に都内にて開催された。【写真】2026年上半期のベスコスTOP10【写真】2026年上半期のベスコスTOP10「@cosmeベストコスメアワード」とは、実際に商品を使用した“@cosmeメンバー”から寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している商品を表彰するアワード。2000年より毎年発表されており、@cosmeならではの生活