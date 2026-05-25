ジェイアール京都伊勢丹で、ピーターラビット(TM)の巡回型イベント「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」が2026年5月27日(水)から6月8日(月)まで開催される。京都での開催は今回が初。場所はジェイアール京都伊勢丹10階の催物場で、入場無料だ。【画像】会場限定のミニ絵馬根付やメタルブックマークをチェック京都伊勢丹で「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」開催！限定品など約400点が大集合絵本『ジンジャーとピク