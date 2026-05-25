周囲の何にも反応しなかった統合失調症のYさんが、ある日ついに口を開いた。【漫画】本編を読む看護師・看護学生向けメディア「ナース専科」で、実際の看護現場エピソードをもとにした漫画を連載している、アヤ(@aokitaji)さん。今回紹介する「私は何も持っていない…目も、耳も、体も“持っていない”ある患者さんの話」は、自分の存在そのものを否定してしまう患者との出会いを描いた作品である。■「私は何も持っていない」と語