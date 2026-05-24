「お客様は神様ですか？」12話より【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む販売の仕事での体験談や日常を漫画にし、XやInstagramで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。店舗で遭遇する、言い掛かりや理不尽なクレームなどのカスタマーハラスメント(カスハラ)を描いた漫画が大きな反響を呼んでいる。今回は、タジマさんが上司にカスハラについて打ち明けたときのやり取りを、インタビューを交えて紹介する。■上司との認識の温