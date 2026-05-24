せん妄状態でもムカつくものはムカつく！病院では耐えていたやり場のない感情が帰宅後に溢れ出す。【漫画】本編を読む自身の難聴や子宮内膜症の体験をコミカルに描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。親の介護と看取りをテーマにしたコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は書籍化もされ、多くの共感を集めた。現在連載中の「父が全裸で倒れてた。」では、今度は病に倒れた父との日々が描かれている。■父の状態の悪さを突きつけられ