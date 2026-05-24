「結び目」【漫画】本編を読む昼休みや通勤・通学、ちょっとした隙間時間は、短時間で読める傑作ショート漫画を読むのがおすすめ。ここでは、「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さんの漫画「結び目」を紹介する。■今までに見た“すべての物語”がアイデアの源泉「結び目」01「結び目」02「結び目」03意外性のある展開で意表を突き、読者を引き込む本作「結び目」。作