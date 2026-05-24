予測不能な展開！事故で生死の境を彷徨った“私”を救ったのは、不思議な夢を見た親友たちだった!?【作者に聞く】

予測不能な展開！事故で生死の境を彷徨った“私”を救ったのは、不思議な夢を見た親友たちだった!?【作者に聞く】