予測不能な展開！事故で生死の境を彷徨った“私”を救ったのは、不思議な夢を見た親友たちだった!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
昼休みや通勤・通学、ちょっとした隙間時間は、短時間で読める傑作ショート漫画を読むのがおすすめ。ここでは、「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さんの漫画「結び目」を紹介する。
■今までに見た“すべての物語”がアイデアの源泉
意外性のある展開で意表を突き、読者を引き込む本作「結び目」。作者の誰でもないさんは、展開の工夫について「作品によっては例外もありますが、お話の基本はやはり起承転結だと思うので、転じる流れは入れていきたいと思っています」と話してくれた。
誰でもないさんの得意とする「ショートホラー漫画」のアイデアの源泉について伺うと、「今までに見た“すべての物語”が源泉なのだと思います」と話し、漫画では『地獄先生ぬ〜べ〜』、テレビでは『人志松本のゾッとする話』『世にも奇妙な物語』などの作品が漫画家人生に強く影響を与えたと教えてくれた。
「怖いという感情を引き起こされることへのワクワク、意外な展開に対しての衝撃など、そういった興奮をもたらすものを『自分でも描けたらな』と思えることが“自分への影響”と言えるのではないでしょうか」と語る誰でもないさんが描く独特な世界観を、ぜひ一度体感してみてほしい。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
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