「結び目」


【漫画】本編を読む

昼休みや通勤・通学、ちょっとした隙間時間は、短時間で読める傑作ショート漫画を読むのがおすすめ。ここでは、「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さんの漫画「結び目」を紹介する。

■今までに見た“すべての物語”がアイデアの源泉

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意外性のある展開で意表を突き、読者を引き込む本作「結び目」。作者の誰でもないさんは、展開の工夫について「作品によっては例外もありますが、お話の基本はやはり起承転結だと思うので、転じる流れは入れていきたいと思っています」と話してくれた。

読者から多数のインプレッションといいねがついたことについては「肯定的な反応が多く大変うれしかったです」と喜ぶ一方で「内容が伝わりきらない方もいたようなので、漫画の見せ方の工夫はもっと必要かもしれません」と自己分析もしている。

誰でもないさんの得意とする「ショートホラー漫画」のアイデアの源泉について伺うと、「今までに見た“すべての物語”が源泉なのだと思います」と話し、漫画では『地獄先生ぬ〜べ〜』、テレビでは『人志松本のゾッとする話』『世にも奇妙な物語』などの作品が漫画家人生に強く影響を与えたと教えてくれた。

「怖いという感情を引き起こされることへのワクワク、意外な展開に対しての衝撃など、そういった興奮をもたらすものを『自分でも描けたらな』と思えることが“自分への影響”と言えるのではないでしょうか」と語る誰でもないさんが描く独特な世界観を、ぜひ一度体感してみてほしい。

取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)

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