タバコを1日2箱吸うという男性。喫煙年数は30年くらいだという。【漫画】本編を読む「5コマ漫画家」の伊東(@ito_44_3)さんが描くギャグ漫画「完敗」が話題を集めている。本作は、ネットで有名な“タバコを吸わなければベンツが買えた”という定番ジョークから着想を得た作品だという。■「タバコを吸わなければ車が買えた」完敗1完敗2完敗3ここ30年で大きく値上がりしてきたタバコ。かつて220円だった銘柄も、現在では500円を超え