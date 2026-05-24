【漫画】妻が倒れて…感動の本編を読む日々の仕事に追われて職場と家を往復するだけの毎日、大好きな恋人との失恋、そして大切な家族との永遠の別れ――。充実感のない日々や深い悲しみの中にいるとき、ふと世界から色が消えてしまったような空虚感を覚えたことはないだろうか。そんな現代人が抱える心の痛みにそっと寄り添い、爆発的な共感を呼んでいる漫画がある。作者は、学生の頃から漫画を描き続け、現在はX(旧Twitter)などの