ペットを飼う前までは“そんなバカな…”と思っていた【漫画】本エピソードを読む我が子の名前とペットの名前を呼び間違えた経験がある人は、どれほどいるだろうか。ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんが「子どもの名前とペットの名前わりと間違えがち」というタイトルの漫画をInstagramにアップするや否や「わかるー」「うちもです」という声が相次いだ。2匹のかわいいシバが家族に仲間入りした今は…？子どもの名前とペットの名